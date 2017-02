Lisa Marie Presley sul divorzio: Michael renderò la tua vita impossibile

By Redazione

Sotto l’occhio del ciclone mediatico la vicenda di Lisa Marie Presley e dell’ormai ex marito Michael Lockwood.

Dopo le accuse piovute sull’ex marito, pare infatti che sia accusato di detenzione di materiale vietato legato a minori, Lisa Marie Presley è tornata sul divorzio e sulla richiesta, ritenuta assurda, da parte proprio di Michael, di un assegno per gli alimenti.

Secondo quanto riporta il magazine RadarOnline, Lockwood avrebbe portato in tribunale i documenti per procedere alla richiesta degli alimenti che ammonterebbero a circa 40mila dollari al mese e per il pagamento delle spese legali di circa 100mila dollari.

A tale richiesta sarebbe arrivata la riposta chiara di Lisa Marie che ha praticamente “consigliato” al suo ex marito di ritirare tutto o potrebbe vivere una vita d’inferno, difatti gli avvocati di Lockwood sostengono di aver ricevuto una telefonata dal legale della Presley nella quale si chiedeva espressamente di ritirare tale richiesta a meno che non si voleva che determinate “dipendenze” di Michael, fossero messe in piazza.

Lockwood da parte sua ha proseguito nella sua battaglia legale sostenendo che tali accuse non sono “provate” e che tutto questo è stato costruito allo scopo di distruggere la sua reputazione.