Litigate? prendete la bicicletta e fatevi chilometri, è scientifico

Quando si è fidanzati per un motivo o l’altro capita il più delle volte di litigare e ognuno ha i suoi metodi per sbollire la rabbia accumulata. Per esempio, un cinese, chiamato He Ganhui, ha deciso di prende la sua cara e amatissima bicicletta per farsi un giro.

Il fatto che vi stiamo raccontando è accaduto nel lontano 2013. Ganhui lavorava come allenatore di scherma a Foshan, provincia cinese di Guangdong quando un giorno ha litigato pesantemente con la propria partner, ed era completamente preso dall’ira. Per scaricare la rabbia, ha deciso incredibilmente di andare in bici dandosi come meta finale addirittura l’Africa, pareccho distante da dove vive.

Ganhui ha attraversato senza rendersi conto il sudest della Cina, poi il Tibet, il Nepal, arrivando in Zambia. Quando sono arrivato in Africa, non avevamo alcun posto dove andare a dormire. Una volta ho dormito di fronte alla capanna di un capovillaggio. Tutti mi osservavano in modo molto strano, come se venissi da un altro pianeta”, ha racconto l’uomo cinese.

Ganhui oggi per fortuna risulta essere ancora con la sua ragazza, i due si sono promessi di parlare delle questioni in maniera più pacifica, senza stare a litigare ogni volta e senza dover obbligare Ganhui a farsi Km e Km in bici per sbollire la rabbia!