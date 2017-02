By Federica Franco

L’onore e il rispetto 5 Ultimo atto: da aprile in tv

Finalmente una buona notizia per tutti i fan della serie tv L’onore e il rispetto. Venerdì 28 aprile andrà in onda la quinta serie su Canale 5 e sicuramente ci saranno molte novità al riguardo.

Purtroppo si tratta dell’ultima serie, non per niente si intitola L’onore e il rispetto 5 Ultimo atto e sarà composto da 8 episodi.

Ovviamente prima di darvi qualche anticipazione al riguardo ricordiamo insieme dove eravamo rimasti. La curiosità verte specialmente su che fine abbia fatto Fortebracci dopo la sparatoria organizzata da Ettore De Nicola. Tonio, dopo gli ultimi fatti aveva deciso di rifarsi una vita in Svizzera insieme alla figlia Carmela e l’altro bimbo: purtroppo però, a causa di una telefonata fatta da Antonia, De Nicola riuscirà ad intercettarli e a tendergli al trappola.

Anticipazioni L’onore e il rispetto 5 Ultimo Atto

Dopo la morte di Carmela, Tonio perderà la memoria: verrà rapito e torturato da Ettore ma riuscirà a fuggire per andare a cercare gli assassini che hanno ucciso la moglie. Ovviamente dovrà allearsi con varie famiglie mafiose per arrivare al punto. Le anticipazioni comunque dicono che Antonia si salverà così come anche il bambino che Carmela ha avuto da Tonio.

Tra le new entry troviamo Bo Derek, Lisa Gastoni e Mattia Sbragia.