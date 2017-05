L’Onore e Il Rispetto, gli ascolti non convincono e si pensa alla cancellazione

La scorsa settimana gli ascolti non sono stati certo eccellenti, e L’Onore e il Rispetto ha perso la sfida dell’audience contro “ I Migliori Anni”, condotto da Carlo Conti e Anna Tatangelo, che comunque non hanno brillato nel loro esordio in questa nuova stagione.

In ogni caso, però, per i fans della serie c’è grande attesa per la puntata di stasera, in cui non mancheranno certamente colpi di scena capaci di appassionare il pubblico, anche se probabilmente non come negli anni passati.

Nella puntata di stasera della fiction con Gabriel Garko nei panni di Tonio Fortebracci, boss che è deciso a vendicarsi dei suoi nemici che lo hanno allontanato dalla sua famiglia, vedremo Daria sul punto di scoprire la verità grazie soprattutto al messaggio contenuto nella lettera della compianta Suor Lucia.

La morte di Suor Lucia ha infatti sconvolto Daria grazie anche alla verità emersa poco prima della sua dipartita. La suora infatti, ha raccontato la verità riguardo il traffico di droga ed evidenziando il nome di Ettore De Nicola.

La lettera comporterà quindi l’arresto dell’uomo.

Nel frattempo, Daria si avvicina alla verità anche con delle nuove prove su Cusano che, insieme alla contessa Minitti, capisce che occorre allontanare Ettore De Nicola e Rosalinda, ormai scomodi per i loro loschi affari.

Tonio, dal canto suo, non intende rinunciare alla sua vendetta finale contro Ettore: per portare a termine il suo piano, vuole farlo uscire di prigione per poterlo ammazzare con le sue stesse mani fingendosi anche complice di Rosalinda.

Tonio diventa così amico di Rosalinda, la quale, innamorata di Ettore, accetterà di buon grado questa amicizia proprio per riavere Ettore libero.

Giada,infine, è in pericolo, ma Tonio la aiuterà, stringendo un legame ancora più intenso con la ragazza, che però non sa che l’uomo vuole uccidere suo padre.

Intanto, in queste ore, gira voce che l’Onore e il Rispetto verrà cancellato: Mediaset starebbe infatti anticipando la chiusura della ferie a venerdì 12 maggio.

La fiction con Garko, Virna Lisi, Giuseppe Zeno e Giancarlo Giannini quindi, potrebbe terminare prima del previsto con una puntata speciale che, probabilmente, durerà fino all’1.00 di notte.

Non resta che aspettare il comunicato ufficiale dell’emittente che decreterà se verrà o meno cancellato l’Onore e il Rispetto in anticipo.