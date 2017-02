Loredana Lecciso: io morbosamente gelosa di Al Bano

Se è diventato subito epico sui social, nei giorni scorsi, lo scontro avvenuto tra Al Bano Carrisi e Costantino Vitagliano, reo di aver fatto al cantante delle domande inopportune sulla sua vita privata, la compagna dell’artista pugliese, Loredana Lecciso, è molto meno restia a parlare della sua relazione e del rapporto col padre dei suoi figli.

Loredana, durante il programma “Parliamone sabato“, ospite di Paola Perego, ha nello specifico parlato della sua gelosia, che in alcuni momenti era addirittura ossessiva: “Ero gelosa di lui in modo morboso, è un sentimento che mi ha fatto vivere male per anni, che per certi versi ha rovinato il nostro rapporto.

Poi, con l’età, per fortuna la gelosia passa. Noi due avevano un progetto, matrimonio compreso, che abbiamo in qualche modo accantonato per mantenere un certo equilibrio”, ha spiegato.

Poi naturalmente ha raccontato della paura e dello spavento avuto quando il suo compagno, il mese scorso, è stato colpito da un infarto, ma anche della sua enorme forza, che gli ha permesso di partecipare a Sanremo, anche se ben presto eliminato:

“E’ molto combattivo e sa incassare bene – ha ricordato la sua compagna – L’ho chiamato dopo l’eliminazione, pensando sapesse già tutto. E invece si era addormentato vedendo un altro programma! Non l’ho accompagnato, con lui c’è andato Albano jr. Ho preferito fare la mamma a causa degli impegni scolastici di mia figlia Jasmine. Non sarei andata comunque con lui sul palco. L’ho raggiunto a Sanremo a eliminazione avvenuta“.