Lorella Cuccarini, ennesima dichiarazione sulla “nemica” Parisi

Il programma che avrebbe dovuto appianare presunti rancori tra le due, che si erano protratti per ben trent’anni, alla fine non ha fatto che allontanarle ancora di più e sollevare un vespaio di polemiche che ancora non accenna a placarsi.

Dopo Nemicaamatissima, Heather Parisi e Lorella Cuccarini si sono punzecchiate a vicenda mezzo stampa, anche se, a onor di cronaca, è stata la Parisi ad attaccare e la Cuccarini si è limitata a difendersi e a cercare di negare, oggi come trent’anni fa, che con la collega ci fossero degli screzi.

E nelle ultime ore Lorella è tornata sulla questione, in un’intervista a Diva e Donna, in cui ha esternato nuovamente la sua opinione.

“Non lo so. Heather è una donna molto fragile. Aver vissuto questa esperienza dopo tanto tempo che era fuori dalla televisione evidentemente l’ha caricata di responsabilità“. “Sono sincera – ha aggiunto – non so darti una spiegazione, anche perché Heather è partita subito, la mattina dopo. Mi ha ringraziato“, ha detto la conduttrice. Sai, anche l’adrenalina. Il peso di un mese e mezzo di lavoro duro. “Mi aveva persino detto di essere contenta di aver lavorato con me e di non avercela mai avuta“.

Dopo quanto accaduto, non c’è stato un chiarimento tra le due. «Lei non ha neanche un suo numero di telefono– ha spiegato Lorella Cuccarini -. È difficile parlarci. Bisogna chiamare il marito. Ma non avrei saputo cosa dirle. Preferisco rimanere a quel nostro abbraccio finale».

Heather dopo lo show aveva riservato parole piuttosto dure parole per la collega: all’indomani dell’ultima diretta tv, aveva ammesso di essersi sentita solo un’ospite nello show che avrebbe dovuto segnare il suo grande ritorno in Italia.