Lory Del Santo, pronta a lanciare The Lady 3

Reduce dall’esperienza a Pechino Express, dove è riuscita ad arrivare in finale ma non a vincere, e dall’amarezza di non essere andata a letto con Donald Trump e quindi non essere diventata la nuova first lady americana, Lory Del Santo continua a portare avanti la sua carriera da regista, ed infatti ha appena annunciato che a breve sul web arriverà la terza serie di “The Lady”.

Su YouTube, infatti, è disponibile il teaser trailer della nuova stagione che lascia presagire come nulla è stato cambiato rispetto alle prime due stagioni: bellimbusti tutti muscoli e poco cervello, modelle statuarie, dialoghi imperdibili e il celebre doppiaggio.

La protagonista della terza stagione è ancora Patricia Gloria Contreras, ex concorrente dell’undicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Per The Lady 3, però, Lory Del Santo ha scelto anche un volto noto della tv, Mariano Catanzaro, ex corteggiatore di Valentina Dallari, nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Per chi si fosse perso le prime due stagioni, ricordiamo che si tratta di una serie nella quale la Del Santo è sia regista che produttrice. E’ lei inoltre ad occuparsi della fotografia e del trucco e parrucco. Una supervisione a 360 gradi insomma, che notevoli soddisfazioni sta regalando alla sua creatrice.

Tra gli estimatori è già un cult, e anche chi ne ride non può fare a meno di correre a vedere i nuovi episodi al grido di “che si sarà inventata questa volta?”.