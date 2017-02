Louis Tomlinson e Eleanor Calder di nuovo insieme

By Redazione

Sembrerebbe essere tornato il sereno tra Louis Tomlinson, la stella degli One Direction, ed Eleanor Calder, un rapporto riacceso a due anni di distanza.

I due infatti si erano separati ormai da due anni esattamente nel marzo del 2015 dopo aver trascorso tre anni insieme, secondo le indiscrezioni riportate da una fonte del SUN, Louis Tomlinson avrebbe trascorso molto tempo dell’ultimo mese insieme ad Eleanor a Los Angeles.

Una fiamma che sembra essersi riaccesa, secondo le indiscrezioni riportate dal SUN, la coppia si sarebbe rivista in gran segreto, Eleanor sarebbe volata a Los Angeles per lavoro ed incontrato, più di una volta, la stella degli One Direction.

Una fonte ha dichiarato: “Sono stati tre anni insieme davvero speciali, hanno molto in comune è facile così che la scintilla sia scattata nuovamente tra loro”.

Louis viene da un rapporto troncato con la sua ex Danielle Campbell, poi il periodo nero dopo la morte della madre Johannah Deakin, chissà che questa passione riaccesa possa rasserenare definitamente Louis.