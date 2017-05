Luca Onestini ha rimandato la sua scelta

C’era grande attesa, ieri, per la registrazione del trono classico di Uomini e Donne: Luca Onestini, dopo la scelta di Marco Cartasegna, aveva annunciato anche lui di essere finalmente pronto a scegliere la ragazza dei suoi sogni, tra le tre che sono ancora in studio a corteggiarlo.

Ma alla fine c’è stato il colpo di scena: l’ex corteggiatore di Clarissa Marchese pare aver ancora dei dubbi sulla corteggiatrice da scegliere, ragion per cui Cecilia Zagarrigo, Soleil Sorge e Giulia Latini dovranno aspettare ancora un po’ prima di sapere se usciranno dal programma con il tronista di Imola.

La scelta quindi adesso pare essere nuovamente posticipata, nel dettaglio a giovedì 11 maggio. Non avendo ancora le idee ben chiare, la redazione gli concede altro tempo per poter riflettere bene sul passo da fare.

Il tronista è diviso fra tre corteggiatrici, Soleil, Giulia e Cecilia, ma a pochi giorni dalla scelta, Luca ha trascorso un’ultima esterna con la sua corteggiatrice Soleil Sorgè. Vari sono stati gli avvistamenti dei fan che sembrano confermare che la scelta del tronista sarà proprio la ragazza.

Il fatto che il ragazzo abbia preso la decisione di passare così poco tempo con Soleil fa nascere numerosi dubbi sul fatto che già abbia individuato chi sarà la donna con cui uscirà dallo studio.

Di certo ci aspettiamo reazioni forti da parte delle altre due corteggiatrici, non tanto di Giulia Latini, che probabilmente si aspetta di non essere la scelta, quanto di Cecilia Zagarrigo, che è stata chiamata in trasmissione direttamente dal tronista e per la quale Luca ha fatto gesti forti come presentarle suo fratello Gianmarco, già noto per via delle liti sui social con la Latini.

Secondo i lettori di Fanpage.it. sarà invece Giulia Latini la scelta di Luca Onestini a “Uomini&Donne”. La corteggiatrice romana è risultata la destinataria del numero maggiore di voti espressi nel sondaggio aperto a pochi giorni dalla scelta del tronista.

Giulia è quella che in trasmissione ha avuto il percorso più difficile e altalenante. Nonostante la netta preferenza del pubblico nei suoi confronti, Luca l’ha spesso tenuta da parte a favore della sua antagonista. Lei stessa, a commento di una sua esterna, dichiarò di essere certa di avere solo il 5% di possibilità di essere scelta. Nell’ultimo periodo, poi, Onestini ha manifestato una certa insofferenza nei suoi confronti, infastidito dal suo modo di fare remissivo.

Cecilia Zagarrigo potrebbe invece rappresentare l’elemento sorpresa di questo trono: arrivata in trasmissione perché convocata dal tronista, è riuscita a imporre la sua presenza sulle altre corteggiatrici nello spazio di appena due puntate. Che alla fine proprio sulla sua testa cadranno i classici petali rossi ad incoronare la scelta?