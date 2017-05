Luca Onestini oggi farà la sua scelta: sarà Soleil?

By Angela Sorrentino

Marco Cartasegna, la scorsa settimana, ha scelto la ragazza dei suoi sogni, Federica, e non appena la scelta è stata mandata in onda, i due hanno cominciato a godersi il loro amore alla luce del sole, più felici che mai.

Molto diversa la situazione dell’atro tronista del trono classico di Uomini e Donne, Luca Onestini, che dopo aver rimandato una prima volta la sua scelta, fortemente indeciso tra le tre ragazze che in studio ancora lo corteggiano, avrebbe dovuto scegliere durante la registrazione di ieri, ed invece a quanto pare l’ha fatta slittare nuovamente.

Oggi però dovrebbe essere il grande giorno: Luca alla fine si deciderà tra le sue tre corteggiatrici?

Il tronista di “Uomini e donne”, dopo il suo percorso in trasmissione ha chiesto un giorno in più per poter decidere quale tra le sue corteggiatrici scegliere. Luca si trova a scegliere tra Soleil, Giulia e Cecilia.

Secondo le indiscrezioni Luca pare abbia ben chiaro in testa il nome della donna da scegliere e la prescelta, secondo i rumors, sarebbe Soleil, da cui sarebbe sempre stato piuttosto attratto.

L’arrivo di Cecilia ha però turbato quello che sembrava già essere un idillio amoroso, e quindi la scelta, a questo punto, potrebbe non essere poi così scontata.

Cecilia Zagarrigo, ultima arrivata nello studio di Uomini e Donne ed ex corteggiatrice di Oscar Branzani, è riuscita fin da subito a conquistare il tronista. Si è spesso vociferato che lei potesse essere un’eventuale scelta, ma sarà davvero così?

Stando alle ultime anticipazioni pubblicate da Novella 2000, pare che Luca Onestini abbia fatto un’esterna in particolare con una delle tre corteggiatrici rimaste che ha tolto ogni dubbio e ha svelato chi è la sua prediletta: ancora una volta la bellissima italo-americana, Soleil Sorge ad essere in cima ai pronostici.

Sul web si trova anche qualche anticipazione sulla loro esterna, “dove i due hanno trovato una fortissima intesa da aggiungere all’evidente chimica che c’è da sempre tra loro”.

Per il pubblico fan di Uomini e donne Luca non deluderà le aspettative e alla fine deciderà di seguire il suo cuore e quello che gli ha consigliato fin dall’inizio di questo percorso: sarà Soleil la scelta? O ci sarà una sorpresa finale?