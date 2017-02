Lucas Peracchi: ecco cosa penso veramente

Nonostante sia da poco convolato a giuste nozze, in gran segreto, e quindi nulla ha più a che fare con Uomini e Donne, trasmissione Mediaset dove appunto si va per cercare la compagna o il compagno della propria vita, Lucas Peracchi proprio non riesce a digerire di essere stato cacciato, ormai diversi mesi orsono, e quindi continua a rilasciare dichiarazioni al vetriolo proprio contro la trasmissione di Maria De Filippi.

Dopo che la redazione del programma, attraverso un video, aveva spiegato di voler procedere per vie legali contro il ragazzo in seguito alle sue diffamazioni avvenute sui social network, Peracchi è tornato sull’argomento dalle pagine di Novella 2000: “Io ho solo risposto a un commento di un utente. Molti non capiscono che la realtà è una cosa, mentre la televisione è un’altra… Ho ricevuto commenti pieni di cattiveria. E’ vero ai tempi ho sbagliato perché ho infranto le regole del programma, ma mica ho ucciso! Io mi sono soltanto difeso, non volevo screditare il programma, contro Maria non ho nulla, anzi la ringrazierò sempre per l’opportunità che mi ha dato”.

Poi ha aggiunto: “Ci sono anche a me cose che non sono piaciute”.

Eppure, quando gli viene chiesto di specificare, risponde: “Non mi fare parlare… Ci sono cose, dinamiche televisive, che ci sono e non si sapranno mai. Era questo il senso delle mie parole. Non dimentichiamoci che stiamo parlando di un programma televisivo…Anche il fatto di aver pubblicato il mio video dopo tempo, se avessero avuto la coscienza pulita nemmeno lo avrebbero condiviso…Ho fatto il video subito dopo la puntata a caldo quando il mio desiderio più grande era quello di andare via e ho risposto a delle domande che mi sono state poste nel modo che in quel momento mi sembrava più giusto (…)a mente lucida ci ho ragionato del perché fosse stato fatto quel video di “tutela” nei confronti della redazione”.

Infine ha svelato la verità relativa alla sua eventuale partecipazione all’Isola dei Famosi: dopo un primo casting, non è mai stato ricontattato e quindi tutto è sfumato.