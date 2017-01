Lucas Peracchi si difende dalle accuse di diffamazione

Una vicenda che doveva essere chiusa ormai da diversi mesi, ed invece non solo si è complicata, ma a quanto pare finirà persino in tribunale, con una querela per diffamazione in ballo.

Protagonista è Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne, che diversi mesi orsono fu cacciato dalla trasmissione Mediaset per aver tramato alle spalle della redazione, prolungando il suo trono per cercare di ottenere visibilità.

Se per qualche tempo Lucas è stato defilato, cercando di ritagliarsi i suoi spazi nel dorato mondo dello spettacolo, tentando persino una strategica storia d’amore con la “Bonas” Paola Caruso, qualche giorno fa, sui social, parlando coi suoi fans, lapidario ha affermato che tutto in televisione è finto, lasciando sottintendere che quindi anche nel programma di Maria De Filippi tutto sia deciso prima a tavolino.

Dinanzi a tali affermazioni, la produzione ha scelto di mandare in onda un filmato che lo inchioda: nel filmato, infatti, viene mostrato Lucas mentre racconta di aver preso in giro tutti, la produzione, Giulia e le sue corteggiatrici e racconta di aver finto solo per visibilità e per guadagnare qualche soldo in più.

La Fascino PGT, (società che gestisce il programma) insieme alla sua redazione, ha quindi dichiarato che avrebbe agito per vie legali, accusandolo di grave diffamazione nei loro confronti.

Lucas, che aveva scelto la strada del silenzio, scrive ora un messaggio su Instagram nel quale rincara la dose nei confronti di Uomini e Donne.

“Siccome non ho nulla da perdere – scrive l’ex tronista per rispondere alle critiche e offese dei fan – perché quel mondo non fa per me, perché dovrei dire ca…te? A quale scopo? Io ho sempre lavorato e ne vado fiero, leccare il culo non fa per me”.

Anche Tara Gabrieletto, colpevole di aver messo in contatto Lucas con Giulia, ha da poco risposto ad alcuni fan che le chiedevano di dire la sua verità: “Ho visto il video, preferisco non parlare come ho fatto per tutto questo tempo”.