By Angela Sorrentino

Lutto per Miguel Bosè: è morta sua nipote Bimba

Bimba Bosè, 41enne modella, stilista, attrice, dj e cantante, è morta a causa di un cancro al seno con cui ha lottato per più di due anni.

Un grandissimo dolore per tutta la famiglia Bosè. Artista dai molti volti, Eleonora Salvatore, questo il suo vero nome, era nipote di Lucia e Miguel Bosè e nel 2014 aveva scoperto di essere stata colpita da un cancro con cui lottava testimoniando anche le cure e la battaglia sui suoi canali social.

Nel 2014 aveva fatto scalpore per essersi fatta fotografare subito dopo l’intervento di mastectomia per rimuovere il tumore al seno, mostrando con grande coraggio le cicatrici dell’operazione. Nel luglio scorso, intervistata dalla rivista spagnola ¡Hola! si era detta convinta di riuscire a guarire.

Come attrice ha recitato in diversi film tra cui ‘El consul de Sodoma’ di Sigfrid Monleon e ‘Julieta’ di Pedro Almodovar.

Lo zio Miguel Bosè ha voluto ricordarla con un tweet in cui le augurava ‘buon viaggio’: “Buon viaggio Bimba, mia complice, mia compagna, amore mio, mia figlia amatissima”, mentre anche la nostra Laura Pausini ha voluto ricordarla postando due foto sui social, definendola una guerriera: “#BimbaBosè una guerriera. Una donna che mostrava la bellezza di non essere tutti uguali. Una cantante e attrice che rispettavo. Riposa in pace “.