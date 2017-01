Maca Diskrecija, la storia dei suoi selfie troppo hot

Quasi a tutte le belle ragazze capita di condividere, sui social network, immagini e foto di sé, in cui mostrare i propri lati migliori, ma a quanto pare la bella Maca Diskrecija ci è andata giù troppo pesante, tanto da cadere vittima delle maglie della censura social.

Maca, nome d’arte per Senada Nurkic, star della tv serba diventata famosa per aver fatto sesso in diretta nazionale nel Grande Fratello del suo paese, come riporta il Daily Star, è stata denunciata dagli utenti per l’eccessiva nudità.

L’ex gieffina si è vista così sospendere il profilo Instagram all’improvviso, proprio per la sua decisione di mostrarsi senza alcuna censura, come già aveva fatto in tv.

In seguito alla sospensione, Maca ha deciso di scusarsi con i fan per lo sgradevole conveniente, promettendo però di tornare attiva appena le sarà possibile e di non rinunciare alla sua personalità, né alle sue foto.

Il profilo per ora è stato solo sospeso, ma se esagererà ancora con i suoi porno-scatti, l’app sarà costretta a cancellarla definitivamente: riuscirà l’ex gieffina a darsi un limite o sarà bannata per sempre?