Macitynet Jabra Pulse Sport Wireless, il battito nelle cuffie

Il battito cardiaco nelle cuffie Macitynet Jabra Pulse Sport Wireless.

Le cuffie sono un elemento importante per ascoltare la musica. Intanto ci isolano, anche se non completamente, dall’ambiente esterno, e questo ci consente di concentrarci di più sulla musica e sulla sua qualità.

In secondo luogo, spesso, quanto a qualità sonora, sono migliori di un paio di casse esterne. Ma è evidente che devono essere di buona qualità, perché se emettono un suono piatto, o hanno un alto livello di distorsione, è meglio lasciar perdere.

Cuffie Macitynet Jabra Pulse Sport Wireless

Oggi giorno le cuffie possono svolgere anche funzioni differenziate: ad esempio misurare anche il battito cardiaco. Ci sono in verità diversi prodotti che svolgono la funzione di ascolto e di misurazione dei battiti del cuore, tuttavia pochissime cuffie fanno la stessa funzione utilizzando un solo pezzo come le Jabra Pulse Sport Wireless. Altre cuffie sono composte da due parti separate, la parte sonora in senso proprio e una clip con trasmettitore.

Va da sé che l’ascolto di musica, quando si corre o comunque si fa una qualsiasi attività fisica, si sposa bene con la misurazione del battito cardiaco, per testare le proprie potenzialità agonistiche e valutare le reazioni del nostro cuore in maniera appropriata.

OFFERTA JABRA PULSE SPORT:Jabra Japulse Sport Pulse

Jabra Pulse Sport Wireless, caratteristiche

Le Jabra Pulse Sport Wireless sono ovviamente auricolari senza fili e sono vendute all’interno del conosciuto pacchetto Jabra, una scatola nera e giallo che dà un tocco di prestigio in più. Dentro la confezione ci sono, oltre alle cuffie, una serie di gommini per il cavo auricolare, poi dei fermi ad aletta per gli auricolari, una elegante custodia semirigida per il trasporto.

Le cuffiette sono molto piccole ed anche eccezionalmente leggere: pesano solo 16 grammi, e ce le potremmo anche dimenticare, perché quasi non si avvertono quando le indossiamo. Il disegno è gradevole ed è decisamente avveniristico. I materiali utilizzati sono plastica rigida e gomma. Il device è resistente a spruzzi d’acqua e al sudore, ed è anche a prova di polvere. Il cavetto è discretamente resistente, e c’è la possibilità di accorciarlo a seconda delle nostre esigenze.

Jabra Pulse Sport Wireless, ergonomia e prezzo

Quanto a ergonomia, paiono essere estremamente stabili: si infilano nelle orecchie e non si muovono più. Questo le rende ancor più interessanti da usare mentre stiamo facendo sport, quando le sollecitazioni e i movimenti sono davvero tanti e spesso anche di una certa entità.

Gli auricolari sono naturalmente dotati di un comodo sistema di controllo posizionato sul cavo. Incorporato c’è anche un microfono per le chiamate telefoniche. Esiste anche un pulsante denominato Sport, che permette di avviare o fermare il monitoraggio. Per quel che riguarda le telefonate, il collegamento avviene tramite Bluetooth.

Quanto alla qualità del suono, non ci si può davvero lamentare: si comportano molto meglio di altre cuffie appartenenti allo stesso segmento. La stabilità del tutto, le rende particolarmente efficienti per un buon ascolto. Il massimo lo esprimono con la musica dance, quella più propriamente acustica e quella in generale in cui la voce è messa più in risalto.

C’è da dire che, all’ascolto, il suono non è particolarmente caldo, essendo carente un po’ di toni bassi: ma il tutto si comporta in maniera egregia. Il prezzo è di 199 euro su Amazon.