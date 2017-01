Maddalena Corvaglia, storia di un amore finito

Nonostante sul loro conto non siano mai circolati troppi pettegolezzi o voci di crisi o tradimenti, a quanto l’amore e il matrimonio tra Maddalena Corvaglia e suo marito è arrivato al capolinea, e ha voluto annunciarlo lei stessa, proprio per non dare adito a versioni infondate.

L’ex velina bionda di Striscia ha annunciato la fine della relazione con il chitarrista di Vasco Rossi, Stef Burns – con cui ha una figlia, Jamie – postando una foto delle nozze su Instagram.

Niente di traumatico, come successo con altre coppie di recente, ma comunque una svolta dolorosa per l’ex Velina che deve ricominciare, probabilmente lontano dall’Italia.

“I matrimoni non finiscono, come pensavo, quando finisce l’amore, ma quando non ci si capisce più, quando non ci si riconosce più. (Quando si è insieme e ci si sente più soli di quando si è soli e non ci si sente poi così soli) … Ho trascorso sei anni di matrimonio con un uomo fantastico, Stef , che sarà sempre una parte importante della mia vita. Lo dice la parola stessa “Importante”, “portare dentro”: sarà sempre nel mio cuore. Insieme abbiamo creato la gioia più grande dell’universo , nostra figlia Jamie e siamo fortunati per questo. Ma ora si volta pagina ed io e Jamie siamo pronte , mano nella mano , a percorrere questo meraviglioso viaggio insieme. Con Amore, Maddy”.

Maddalena probabilmente resterà a vivere Los Angeles, dove ha recentemente aperto una nuova beauty farm con l’amica del cuore, l’altra velina, Elisabetta Canalis e dove la figlia Jamie sta creando le sue prime relazioni sociali, mentre Stef con ogni probabilità tra poco sarà in Italia visto che sono alle porte le prove per il concerto evento che Vasco terrà a Modena il primo luglio.