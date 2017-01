Madonna: il figlio Rocco beccato mentre un amico rolla

Proprio l’anno scorso il figlio della cantante Madonna e di Guy Ritchie, Rocco, è stato fermato e diffidato per possesso di cannabis.

Ma Rocco sembra non stare proprio lontano dai guai, il Mirror infatti riporta alcuni scatti nei quali si vede proprio il figlio di Madonna mentre passeggia per le strade di Londra insieme ad un amico, ad un certo punto l’amico gli offre una sigaretta rollata.

Ovviamente non è dato sapere se quella sia una semplice sigaretta ed in ogni caso si tratterebbe di una sola sigaretta, tra l’altro preparata dall’amico, ma Rocco è stato descritto anche dalla madre come un “ragazzo ribelle”.

In effetti secondo quanto riportato dal Mirror, chi è vicino a Rocco continua a sostenere che il suo comportamento è assolutamente normale, in linea con qualsiasi adolescente della sua età, proprio gli amici avevano scherzato quando Rocco fu arrestato per possesso di cannabis sostenendo che non era assolutamente un ragazzo ribelle ma un semplice adolescente come tanti.

