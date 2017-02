Madonna, il padre delle gemelline adottate si oppone

Recentemente la cantante Madonna ha spinto per un accordo con l’ex marito Guy Ritchie sull’affidamento del figlio Rocco.

La cantante ha, in parte, cercato di seppellire l’ascia di guerra anche per velocizzare la sua richiesta di adozione di due gemelline in Malawi, secondo le indiscrezioni tutto è andato per il verso giusto ma ad oggi arrivano le dichiarazioni del padre delle gemelline.

Adam Mwale, padre biologico delle gemelline, ha parlato a The Mail nella giornata di ieri, rivelando di non aver mai realizzato che tale adozione era in modo permanente, in pratica non era stato informato che l’adozione di Stella ed Esther era una situazione definitiva.

L’uomo ha evidenziato: “Mi era stato riferito che Esther e Stella stavano andando a casa di una ricca donna all’estero, lì avrebbero ricevuto una buona educazione per poi tornare nuovamente in Malawi da noi. Oggi mi è stato detto che tale adozione sarebbe permanente”.

Adam ha poi proseguito durante l’intervista: “Non può essere vero, non voglio che sia vero, io sono il loro padre e lo sarò per sempre”.

Un fulmine a ciel sereno che potrebbe rallentare se non bloccare la pratica di adozione da parte della cantante.