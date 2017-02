Madonna si accorda con Guy Ritchie, ora il si per l’adozione di due bambini

Sembra che ci sia stata un’accelerata nella controversia legale per l’affidamento del figlio Rocco, Madonna e Guy Ritchie avrebbero posto fine alla battaglia per la custodia.

Secondo quanto rivela il magazine TMZ, Madonna avrebbe fatto il possibile per sotterrare l’ascia di guerra, in questo modo ha potuto avere via libera all’adozione dei due bambini del Malawi, pare infatti che secondo il giudice, tale adozione avrebbe potuto subire un duro stop se l’ambiente familiare fosse stato “tormentato”.

Madonna ha quindi fatto buon viso a cattivo gioco per riuscire a portare a termine l’adozione dei due bambini del Malawi, intanto prossimamente un tutore, nominato dal tribunale, farà visita alla famiglia della cantante, negli Stati Uniti, per dare l’eventuale via libera all’adozione.

In precedenza il giudice aveva espresso timori riguardo le circostanze che legavano i due ex coniugi nella “battaglia” per l’affidamento del figlio Rocco, in questo clima di controversia certamente non poteva essere accordata l’adozione dei due bambini scelti dalla cantante.