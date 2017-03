By Redazione

Madonna trova l’appoggio di Sean Penn per l’adozione

Si sono rivisti qualche mese fa per un gala di beneficenza e sono volati sguardi e sorrisi complici, Madonna e Sean Penn hanno vissuto una storia d’amore che in fondo non è mai terminata.

Lui 58 anni e lei 56, Sean Penn e Madonna hanno mostrato grande attaccamento l’uno per l’altra, la coppia è stata sposata per quattro anni, poi dopo la separazione i due hanno vissuto vite completamente separate fino al riavvicinamento di quest’ultimo periodo.

Proprio adesso infatti Madonna, secondo le indiscrezioni raccolte dal magazine RadarOnline, sta contando sull’appoggio del suo ex marito Sean Penn, come supporto morale per l’adozione delle due gemelline del Malawi.

Secondo una fonte vicina alla cantante, i due sono nuovamente in contatto e forse potrebbe anche riaccendersi una piccola fiamma legata alla loro precedente storia d’amore, altra prova è il fatto che durante l’ultimo tour della cantante, nel 2016, pare che Sean Penn sia stato quasi sempre presente ed in prima fila.