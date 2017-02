Malena, in rete prime immagini del film girato dalla naufraga

Stasera andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi e sicuramente ci sarà tanto di cui discutere: dai complotti dei naufraghi coalizzati contro Raz Degan fino alla denuncia per molestie sessuali a carico di Moreno, ce n’è di carne sul fuoco, ed in queste ore è venuta fuori un’altra questione, letteralmente “bollente”.

In queste ore, infatti, il porno divo, ed oggi anche regista, Rocco Siffredi, ha svelato le primi immagini del film The Sex Analyst, che ha come protagonista Filomena Mastromarino, in arte Malena, concorrente appunto del reality Mediaset.

L’ex studentessa dell’ Università di Scienze Biochimiche a Bari ed ex politica ha intrapreso la carriera nel mondo dell’hard. In questa pellicola diffusa da Siffredi, la naufraga veste i panni di una giovane paziente di uno psicanalista, interpretato appunto Rocco Siffredi.

“The Sex Analist introducing”, scrive Siffredi sul suo profilo Facebook a corredo di un video postato contenente alcuni frame della pellicola.

Chissà se stasera Alessia Marcuzzi ne parlerà: noi speriamo non in fascia protetta.