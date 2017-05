Manfredo a Graziella: “E’ stato quasi uno stalkeraggio”

In attesa dell’ultima diretta del trono over di Uomini e Donne, ripercorriamo la diatriba tra Manfredo e Graziella, confidando anche nel vostro giudizio.

Manfredo comincia: “Ho questo profilo Facebook che è aperto, ho poca roba ma lei è entrata ha guardato il link ha visto i mi piace e i link e ha mandato dei messaggi, tra i quali alcuni a mia figlia che ha risposto ‘ guarda che non sono un’amica ma sono la figlia’”.

Poi Manfredo ha proseguito alla domanda di Maria “Che tipo di messaggi mandava?” e lui “A me ha mandato dei messaggi….agli altri chiedeva solo se mi conoscevano, non si sa il perché, per quale motivo manda dei messaggi alle altre persone per chiedere se mi conoscono. Finchè lo fa su di me non mi interessa, so difendermi, io so di essere nel giusto perché son riuscito a far venire fuori il suo vero carattere”.

Intanto arriva Graziella e subito tuona: “Sei un gran bugiardo! Io non ho telefonato a nessuno, tu mi hai ridotta allo stremo e hai detto delle gran panzane, ti devi chiamare panzanella! Tu mi fai tirare fuori il peggio di me”.

Poi l’intervento di Graziella prosegue: “Io sono sincera! Stai zitto e adesso lasci parlare me! La faccenda è andata così: alla sera stavo guardando Facebook è venuta fuori una ragazza di Trento che mi chiedeva l’amicizia, io poi ti ho detto ‘hai anche una figlia’ e tu hai negato!”.

E Manfredo: “Ti distruggi da sola per fortuna” mentre Graziella conferma: “Tu mi hai distrutto con le tue panzane.” Ma a questo punto il pubblico si divide, chi dice la verità.