Manuel Agnelli: quando mi sbottonarono i pantaloni

By Angela Sorrentino

Paolo Bonolis, durante la prima puntata di “Music”, ha ospitato numerosissimi interpreti della musica nazionale ed internazionale, tra cui ha spiccato Manuel Agnelli, che ha raccontato le sue canzoni preferite ma anche un aneddoto imbarazzante che ha colpito il musica.

Prima di esibirsi in una maestosa versione di “The Long and Winding Road” dei Beatles, Agnelli ha rievocato l’imbarazzante episodio avvenuto durante un concerto degli Afterhours, quando si gettò sul pubblico per il classico gesto dello stage diving.

In mezzo al pubblico urlante però c’era però anche una ragazza senza alcuna inibizione, che ha pensato bene di sbottonargli i pantaloni e afferrargli le parti basse,

Tra le risate, Agnelli dice di aver urlato “razionalità”, ma non ci fu nulla da fare: la giovane non mollava. E ammette: “Aveva uno sguardo da killer”.

Sui social sono impazzati i commenti, tra il divertito e il sarcastico, dei tantissimi fans, che hanno sottolineato come anche essere una star può avere quindi i suoi lati negativi.