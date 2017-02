Manuel Vallicella, cambiamenti per il suo futuro?

Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, Manuel Vallicella ha alla fine, nonostante l’invito di Maria De Filippi a pensarci bene, deciso di lasciare il ruolo di tronista a Uomini e Donne.

Un addio motivato dal giovane come dettato dalla sua eccessiva timidezza e dall’incapacità di riuscire a mettere in piazza i suoi sentimenti più intimi, eppure la sua spiegazione non ha convinto tutti, tanto che in rete sono ormai centinaia i fans della trasmissione Mediaset pronti a scommettere che Manuel nasconda ben altro.

Il ragazzo di origini veronesi ha asserito che la sua vita e quella della madre non è stata semplice perché ha subito diversi maltrattamenti da parte del padre. Insomma, un passato difficile, che questa esperienza avrebbe fatto riaffiorare.

C’è da dire però che nel corso della puntata precedente del programma aveva detto anche che non poteva continuare perché stava compiendo delle ‘brutte cose’ al di fuori del contesto televisivo. A cosa si riferiva nel dettaglio Manuel? Quali sono queste ‘brutte azioni’ che lo avrebbero portato ad abbandonare definitivamente il trono?

Il veronese in ogni caso è tornato alla vita di sempre, quella fatta di lavoro e amici, ma non è ancora riapparso sui social network. Molto probabilmente Manuel si è preso del tempo per elaborare al meglio la sua decisione.