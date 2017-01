Mara Venier: nessun rancore verso la nuora Simona Ventura

Negli ultimi mesi, complici numerose frecciatine più o meno esplicite che si sono lanciate reciprocamente, hanno contribuito in prima persona ad alimentare il gossip secondo cui tra loro fosse in atto una vera e propria “guerra fredda”, ma a quanto pare hanno deciso di fare un passo indietro. Pace fatta?

Mara Venier ha deciso di raccontarsi in un’intervista al settimanale Oggi e, tra impegni televisivi e amore, coglie l’occasione per chiarire il rapporto con Simona Ventura.

Riguardo il suo rapporto con la Ventura, sua nuora in quanto Super Simo è fidanzata con Gerò Carraro, figlio del marito, Mara così commenta: “Nonostante tutto, non porto rancore neanche a lei”.

Eppure a svelare che tra le due non vi fosse simpatia era stata la stessa Simona Ventura durante il programma ‘L’Intervista’ di Maurizio Costanzo. Lì Simona raccontò che con Mara attualmente non ha nessun tipo di rapporto, situazione che la rende molto triste poiché non capisce le ragioni della chiusura della Venier nei suoi confronti.

Mara ha poi parlato dei suoi rapporti con la Rai: “Con la Rai c’è stato un riavvicinamento, ma non so a cosa porterà. Io sono libera, non ho contratti con nessuno né smania di elemosinare lavoro a chicchessia. Se arrivasse un impegno come quello che fu ‘La vita in diretta’ farei fatica ad accettare: una trasmissione quotidiana stravolge la vita, e la mia priorità ora è mio marito” ha detto la conduttrice.