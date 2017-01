Maradona regala rose rosse a Francesco Totti

By Angela Sorrentino

Chissà se Ilary Blasi avrà pensato male e magari avrà fatto anche una scenata, quando ha visto recapitare al marito uno stupendo mazzo di rose rosse.

Per sua fortuna non si è trattato di un cadeau di una fans fin troppo appassionata, ma di un regalo per Francesco Totti inviato nientemeno che da Diego Armando Maradona, da poche ore sbarcato a Napoli.

Se a Natale Francesco Totti ha spedito come regalo a Maradona la sua maglia numero 10 ricevendo i ringraziamenti pubblici del Pibe de Oro, non ha voluto essere da meno anche Diego Armando

El Pibe de Oro ha voluto rendere omaggio al numero 10 giallorosso, al quale lo lega una profonda stima e amicizia: “Grazie mille per il pensiero – ha risposto Totti su Facebook – Buon anno anche a te e a tutta la tua famiglia”.

Ricordiamo che Maradona, in questi giorni, è a Napoli per uno spettacolo teatrale che lo vedrà protagonista, ed è stato accolto dai tifosi come la leggenda che tre decenni fa permise alla squadra di calcio partenopea di portarsi a casa numerosi riconoscimenti.