Marco Cartasegna ha scelto Federica Benincà

By Angela Sorrentino

Ieri, come preannunciato, si è tenuta una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne e il bel tronista Marco Cartasegna, dopo solamente due mesi negli studi del programma condotto da Maria De Filippi, ha scelto la ragazza con cui proverà a costruire una storia da sogno, non appena i riflettori si saranno spenti su di loro.

Laureato alla Bocconi in Economia Aziendale (seguita da un master a Madrid), per sette anni Marco ha anche lavorato come modello. Da due anni ha trovato la sua strada professionale, diventando un imprenditore del mondo digitale.

Bella, spiritosa, aperta mentalmente, capace di cogliere le sfumature: questo l’identikit della sua donna ideale, quello che da febbraio ha ricercato nelle sue corteggiatrici.

Corteggiatrici che sono state tante nel corso delle settimane, ma che lui ha gradualmente eliminato, fino a restringere la sua scelta tra Giorgia Pisana e Federica Benincà, ex corteggiatrice di Luca Onestini che già dalla seconda esterna aveva deciso di corteggiare l’altro tronista, Marco appunto.

Nelle scorse ore sono state tante le supposizioni sui social e sulle fan page dei protagonisti, e la favorita sembrava la bella Giorgia, ma alla fine Marco ha sorpreso tutti, facendo la sua dichiarazione a Federica, che ha detto “sì”. Il loro primo bacio, da coppia, è stato suggellato come di consueto dalla romanticissima cascata di petali rossi.

Federica, 22 anni, originaria di Collegno, in provincia di Torino, è iscritta alla facoltà di Scienze della cooperazione e relazioni internazionali e vive a Torino. E’ stata fidanzata con il calciatore Alberto Rosa Gastaldo prima di approdare alla corte di Marco Cartasegna.

Se Giorgia è sempre stata fin dall’inizio molto chiusa, Federica invece si è fatta conoscere a 360 gradi, e potrebbe essere proprio questo ad aver spinto il bel tronista tra le sue braccia.

Da sottolineare che Cartasegna ha evitato l’incontro in studio con Giorgia. Quest’ultima ha commentato la decisione del tronista con un post su Instagram Stories: ‘La mia vittoria è guardarmi allo specchio ed essere orgogliosa di me’.