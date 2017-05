Marco Cartasegna, quale sarà la scelta del bel tronista?

By Angela Sorrentino

A quanto pare oggi è il grande giorno: oggi infatti ci sarà una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne, quella dedicata ai tronisti uomini, e quasi certamente Marco Cartasegna annuncerà il nome della donna che ha scelta per portarla fuori dagli studi Mediaset e provarci a costruire una relazione seria e duratura.

Durante l’ultima registrazione, quella del 26 aprile, Marco ha infatti annunciato di essere pronto a scegliere, dopo due mesi da quando è entrato in studio, per sostituire Manuel Vallicella, che aveva improvvisamente abbandonato, non senza polemiche.

Chi sceglierà tra Giorgia Pisana e Federica Benincà?

Il tronista aveva ammesso a Maria De Filippi che intendeva fare le ultime esterne con le corteggiatrici rimaste in gara così da poter avere ancora di più le idee chiare, dopodiché si sarebbe congedato dal pubblico sperando che la ragazza prescelta gli avrebbe detto di sì.

Sono tanti i fan del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi che sono convinti che la scelta del bel tronista di origini milanesi ricadrà su Giorgia.

Nelle scorse ore la corteggiatrice Giorgia ha deciso di scrivere una bellissima e romantica dedica, che ha già scatenato il gossip: la giovane su instagram ha pubblicato un video con in sottofondo la canzone di Fabrizio Moro dal titolo Portami via. E, ovviamente, è sembrato più che evidente che questo gesto sia rivolto proprio a Marco: un modo per suggerirgli quale sia la scelta giusta da fare?

Negli ultimi giorni c’è stato però anche un netto avvicinamento tra Marco e Federica: sebbene il tronista continui a dire che non sa se fidarsi di lei, ci sono stati dei nuovi intensi baci che hanno mandato su tutte le furie le altre pretendenti, che ormai sembrano avere poche chance per la scelta finale.

Per il momento il tronista non si è sbilanciato più di tanto, lasciando tutti i telespettatori del programma con il fiato sospeso. Chi sceglierà?