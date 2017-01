Maria De Filippi, a Sanremo con cambierà troppo abiti

By Angela Sorrentino

Sanremo è naturalmente un buon trampolino di lancio e rilancio per big e nuove proposte, ma è anche l’occasione, per gli stilisti prescelti, di vestire conduttrici e vallette, che nelle serate della kermesse sfoggiano una miriade di abiti che sovente, nel bene ed anche nel male, lasciano a bocca aperta.

Quest’anno, come sappiamo, al fianco di Carlo Conti non ci saranno vallette ma la signora delle reti Mediaset, Maria De Filippi, che farà da co-conduttrice.

Maria fin da subito ha rotto tutti gli schemi annunciando la sua partecipazione a titolo del tutto gratuito, rinunciando quindi a cachet che sono sempre stellari, ma c’è di più: non ha alcuna intenzione di sfilare come una modella, e quindi non accetterà di cambiarsi d’abito più volte nel corso delle serate.

Durante la conferenza stampa, ha annunciato che i vestiti che indosserà durante le 5 serate, da martedì 7 febbraio alla finalissima di sabato 11 febbraio, saranno dello stilista italiano Riccardo Tisci. Con lui, ha infatti concordato 5 abiti per le 5 serate del Festival, invece dei soliti 20 “canonici”, con 4 cambi d’abito a serata.

Maria De Filippi in pratica quindi userà solo un abito per serata.

Un cambio di rotta anche rispetto alla sua precedente partecipazione al Festival: nella serata finale di Sanremo 2009, infatti, sfoderò tre diversi outfit. Ma se all’epoca era una super-ospite alla sua prima apparizione in Rai e dall’impegno ‘relativo’, questa volta è alla guida del Festival.