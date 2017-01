Maria De Filippi condurrà Sanremo ma senza cachet

La tanto attesa conferenza stampa di presentazione della prossima edizione del Festival di Sanremo si è finalmente svolta, mettendo fine a una miriade di illazioni e di false anticipazioni che in questi giorni sono circolati in rete.

La notizia principale è senza dubbio la conferma ufficiale di colei che condurrà il Festival accanto a Carlo Conti: il settimanale “Chi” ci aveva infatti visto giusto annunciando il nome della signora delle reti Mediaset, Maria De Filippi.

La regina dell’Auditel sarà la star della 67esima edizione e parteciperà gratis: quest’anno la caccia al cachet milionario non ci sarà.

“È il mio terzo festival sono tanti, tre di seguito sono veramente tanti” dice Conti ” l’anno scorso quando è finito il festival e tornando a casa risentivo tutte le canzoni, pensavo: Che m’invento il prossimo anno? Le due vincitrici Emma e Arisa due anni fa, l’anno scorso Virginia Raffaele… Quest’anno che ci vuole? Ci vuole il top. E ho pensato a Maria. Poi a giugno, luglio l’ho chiamata e ci siamo prese un caffè. In agosto lei era in vacanza all’Argentario, io più su vicino a Livorno, e ci siamo visti a Follonica… Abbiamo fatto il patto di Follonica. Scherzo. Ma sono contento che Maria abbia detto sì. Poi ho cominciato a pensare alle canzoni che sono sempre al centro del festival”.

“Ringrazio la Rai per la proposta, e Mediaset , in particolare Pier Silvio che mi conferma la totale libertà che vivo da anni nelle mie scelte” spiega invece la De Filippi molto emozionata. “Parteciperò con tutta me stessa per la stima che ho nei confronti di Carlo. Sono qui perché lo stimo, ma la mia è una partecipazione, lui è e rimane il direttore artistico del festival. Io non ho preso parte ad alcuna decisione, non ho sentito le canzoni, né arrivate né selezionate, non ho partecipato al contenuto del festival che è della Rai. Non si va alla ricerca di nessuno scandalo ma si va alla ricerca delle canzoni, che restano al centro. Non avrei mai accettato se non fosse stato il Festival di Carlo”.

Quest’anno non ci saranno vallette: “Io e Maria bastiamo” dice Conti sorridendo. “Con quello che ci è costata… Ci tengo a dirlo, Maria viene gratis, non percepisce un euro”.

Lo schema delle serate ricalca quello della scorsa edizione. Nelle prime due serate si esibiranno i cantanti. Giovedì la serata delle cover in cui i 6 cantanti più in basso nella classifica provvisoria ricanteranno il loro brano, due saranno eliminati. Venerdì 20 i protagonisti del palco, 4 saranno eliminati. Sabato la finale con 16 interpreti.

Tra gli ospiti, confermata la presenza di Tiziano Ferro, Conti ha annunciato la presenza di Giorgia, Mika, Ricky Martin e Rag’nBone.