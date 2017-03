Maria De Filippi e la lettera della deputata M5S

Anche noi, dopo la puntata pomeridiana dello scorso sabato di Amici di Maria De Filippi, vi avevamo raccontato del diverbio tra la maestra di danza classica, Alessandra Celentano, e la ballerina Vittoria, accusata dalla prima di non essere una vera ballerina, per il suo “evidente” sovrappeso.

Le accuse avevano già scosso il mondo del web, con tanti che si erano schierati in difesa della ragazza, ma adesso la situazione si complica, con il mondo della politica che è voluto intervenire, per cercare di non far passare il messaggio, gravissimo, che nella vita tutto si misuri attraverso una bilancia.

«Non può essere l’esempio della danza e della ballerina al Serale. È in sovrappeso, bisogna dirlo!», sono state le parole della maestra di Amici 16 rivolte alla ballerina 16enne Vittoria Markov.

La deputata torinese del Movimento 5 Stelle Silvia Chimienti ha quindi avviato una sua battaglia per chiedere l’esclusione dal talent show dell’insegnante di danza Alessandra Celentano, pubblicando sui social una lettera indirizzata proprio a Maria De Filippi.

“Le parole di Alessandra Celentano sono di per sé inaccettabili e vergognose”, ha tuonato Chimienti, “ma altrettanto inaccettabile è che tu non abbia preso le difese della ballerina invitando la Celentano ad abbandonare la trasmissione ma al contrario abbia minimizzato (‘non prenderla sul personale’, hai detto)”.

Secondo la deputata l’episodio del programma, “visto da milioni di ragazzi e ragazze”, ha “veicolato una oscena discriminazione” invece di “offrire modelli di comportamento positivi”.

La Chimienti ha quindi rivolto un appello alla De Filippi affinché prenda posizione e allontani l’insegnante dal programma. “Torna sui tuoi passi e allontana dalla televisione Alessandra Celentano”, scrive, “prendendo le distanze in maniera inequivocabile dalle parole discriminatorie e offensive che una donna di 50 anni si è permessa di rivolgere a una sedicenne, davanti a milioni di altri ragazzi”.