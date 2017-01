Maria De Filippi: quel malore improvviso

By Angela Sorrentino

A poche ore dall’annuncio della sua co- conduzione del Festival Di Sanremo, al fianco di Carlo Conti, purtroppo Maria De Filippi ha accusato dei problemi di salute, tanto da arrivare a sospendere le registrazioni dei programmi che sta conducendo al momento.

Non sappiamo ancora cosa sia successo nel dettaglio, se si tratta di qualche problema di salute specifico che riguarda la presentatrice oppure se sia rimasta vittima del virus influenzale che in questi giorni sta mietendo numerose vittime, ma quel che è certo è che per ben due giorni sono state sospese le registrazioni sia di Uomini e Donne che di Amici.

All’improvviso, quando sia i tronisti, sia i corteggiatori erano arrivati negli studi Elios di Mediaset e si apprestavano a prepararsi per la puntata che andrà in onda su Canale 5, la registrazione è stata annullata.

Al momento non è stata ancora resa nota la data ufficiale in cui verranno recuperate le registrazioni delle due trasmissioni di Canale 5.

Noi speriamo che, dopo i due giorni di riposo, Queen Mary torni più agguerrita che mai, soprattutto in vista di Sanremo, a cui parteciperà tra l’altro gratuitamente.