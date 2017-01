MariaCarla Boscono, stupenda esce dalle acque

C’è chi augura un buon anno magari con uno bello scatto fotografico sulla neve, chi a casa con i parenti, chi invece accanto all’albero di Natale, poi c’è la bellissima MariaCarla Boscono.

La stupenda modella e attrice italiana ha colto l’occasione del nuovo anno per condividere uno scatto che ha fatto impazzire tutti i fan, in topless ha scattato un selfie direttamente in acqua durante la sua vacanza e i commenti non sono mancati.

I fan ovviamente hanno apprezzato, c’è da dire che la bellezza di Maria Carla ottiene consensi non solo dai maschietti ma anche dalle donne, come non inchinarsi alla sensualità della modella e attrice italiana, tanti i commenti.

“Beautiful” e “Sweet” i primi commenti, ma ovviamente anche tanti auguri da parte dei fan per il nuovo anno, c’è da dire che è impossibile non attirare l’attenzione con un selfie del genere.