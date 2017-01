Mariah Carey: Alison la sorella svela un’infanzia fatta di abusi

Il peggior incubo della cantante Mariah Carey si è praticamente risvegliato, secondo le indiscrezioni raccolte dal magazine RadarOnline, Alison Carey, la sorella della famosa cantante, sarebbe pronta a vuotare il sacco circa il passato della loro famiglia.

Alison Carey, sorella della ben più famosa Mariah, oggi a 54 anni è in cura presso una struttura di New York per disintossicarsi, dopo aver avuto per anni un bruttissimo rapporto con l’alcol, secondo le indiscrezioni riportate dal magazine RadarOnline, oggi dopo un lungo periodo di sobrietà, sta cominciando pian piano a ricordare fatti del passato.

Alcune indiscrezioni riportano che addirittura la sorella ha cominciato a ricordare abusi subiti da lei da bambina in casa, ma oltre a questo tragico ricordo Alison avrebbe parlato anche di una sorta di riti satanici che erano costretti a fare insieme lei e la sorella Mariah.

Sembra che per la maggior parte della sua vita Alison abbia avuto solo vaghi ricordi della sua infanzia, tutto questo per i suoi problemi personali e questo avrebbe portato la sorella di Mariah ad una sorta di auto-protezione, cancellando tutto dalla sua mente.

I ricordi terribili che stanno affiorando alla mente della sorella Alison, secondo un insider citato dal magazine RadarOnline, vedrebbero un passato fatto di abusi in casa Carey e di strane usanze.

