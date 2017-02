Mariah Carey: con Bryan Tanaka “escile”

E’ una sorta di “inno” divenuto ormai un tormentone sul web, il grido “escile” è praticamente una parola di uso comune, quantomeno in rete.

Per Mariah Carey evidentemente non c’è bisogno neanche di “sperare” perché la cantante con le sue generose forme ed in particolar modo il suo “generoso” decolletè, spesso incappa in incidenti cosiddetti di “guardaroba”.

E’ quello che è successo durante una partita di basket proprio qualche giorno fa, insieme al nuovo compagno Bryan Tanaka, è il Mirror il primo a lanciare la notizia quando nella giornata di mercoledì durante un incontro di basket a Los Angeles, la cantante mostra tutte le sue grazie.

Evidentemente la cantate era troppo compresso in quel top trasparente e quel giubbotto di pelle, tanto che in un momento della partita nel quale Bryan si avvicina per chiederle qualcosa, alla cantante scivola fuori qualcosa di “troppo”.

Come rivela il Mirror, Mariah ha fatto buon viso a cattiva sorte ed è letteralmente rimasta impassibile proseguendo la sua conversazione con Bryan, d’altronde la coppia è già da molti mesi veramente affiatata quasi inseparabile.

Foto: Getty Images North America