Mariah Carey ed Elton John, matrimonio da oltre 4 milioni di dollari

Per chi non lo sapesse esiste anche un listino prezzo per poter pranzare magari con la star preferita, oppure, come in questo caso, per avere come ospite al proprio matrimonio il vip che amiamo.

Elton John e Mariah Carey hanno partecipato al matrimonio di un miliardario russo, Valery Kogan, per la modica cifra di circa 4,2 milioni di dollari, tutto è avvenuto nel week-end in quel di Londra, presso l’hotel Landmark.

Valery Kogan era lo sposo, mentre la sposa era la 19enne Irene Kogan, la richiesta era precisa: Mariah Carey ed Elton John, il cantante britannico tra l’altro si è presentato con un programma davvero unico, in pratica un vero mini-concerto con 12 brani.

Per la cronaca al matrimonio-evento del miliardario russo ha partecipato, come invitato, anche l’attore Antonio Banderas, pare che la durata di tutta la cerimonia complessivamente sia stata di circa 9 ore.