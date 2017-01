By Redazione

Mariah Carey: messaggio audio su Twitter per la serata di Times Square

La serata di capodanno in Times Square ha lasciato strascichi non ancora sanati per la cantante Mariah Carey.

Mariah e il suo entourage proprio non ci stanno e non riescono a darsi pace per i problemi tecnici durante la serata di capodanno a Times Square, durante la quale la cantante è incappata in una performance davvero negativa.

Secondo le indiscrezioni raccolte dal magazine RadarOnline, la cantante ha condiviso un messaggio audio nella giornata di ieri dove chiarisce alcuni punti sulla famosa serata: “Voglio far sapere a tutti che non vedevo l’ora del momento celebrativo del capodanno a New York. E’ un peccato che ci hanno messo nelle mani di un team di produzione che ha riscontrato problemi tecnici”.

Poi la cantante nel messaggio fa alcune precisazioni anche sul problema tecnico legato agli auricolari: “Non è pratico per un cantante che si esibisce dal vivo, non essere in grado di ascoltare tramite gli auricolari la propria voce, nel mezzo di Times Square con il freddo, i rumori, il fumo delle macchine e migliaia di persone”.

Poi lo sfogo finale di Mariah: “Mi hanno umiliato e non posso negare che mi sento ferita“.