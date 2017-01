Mariah Carey, si diverte finalmente ad Aspen

By Redazione

Sembra, forse, definitivamente accantonata la polemica tra la cantante e l’organizzazione della notte del capodanno in Times Square.

La brutta performance, della quale si è parlato in questi giorni, sarebbe legata al problema tecnico sul quale l’entourage della cantante ha insistito polemizzando e arrivando a dire che avrebbe tutta l’ombra di un vero e proprio sabotaggio.

Un botta e risposta durato diversi giorni, durante il quale l’organizzazione si è difesa confermando la bontà anche delle prove tecniche prima della diretta, la stessa Mariah Carey, secondo alcuni insider, avrebbe commentato: “Potevo stare ad Aspen già da diversi giorni”.

Finalmente la cantante è potuta tornare ad Aspen e magicamente è tornato anche il sorriso, basta vedere lo scatto condiviso sul suo profilo ufficiale Instagram, con tanto di dedica: “Fun in the snow. Aspen is a winter wonderland. ❄️⛄️❤️”.

Insomma finalmente ad Aspen, oseremmo dire, magari Mariah potrà rilassarsi anche se avrà perso qualche giorno di vacanza, ma certamente avrà modo di recuperare.