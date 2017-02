Marilyn Monroe, diffuse foto inedite della diva incinta

By Angela Sorrentino

Abbiamo visto la sua vita e la sua tragica scomparsa raccontata in una miriade di film e programmi per la televisione, essendo una delle dive più amate del cinema classico americano, eppure, quando pensavamo di conoscere tutto di lei, ecco spuntare nuove ed inedite immagini.

Dopo essere state tenute nascoste per decenni, ora spuntano fuori gli scatti inediti di Marilyn Monroe incinta: a scovarle è stato il Daily Mail che per la prima volta mostra al mondo l’attrice in stato di gravidanza.

Le foto sono state scattate nel luglio del 1960 a New York, ma a fare scalpore non sono solo queste foto mai viste prima, ma soprattutto la storia svelata, sempre dal magazine: nascondono infatti lo scandalo di una storia extraconiugale.

Stando a quanto rivelato dal magazine, il padre del bimbo, mai nato, probabilmente per aborto spontaneo non era l’allora marito Arthur Miller, bensì il collega francese, l’attore Yves Montand, incontrato sul set di “Facciamo l’amore”, di George Cukor, e con cui ebbe una relazione.

Le foto inedite di Marilyn Monroe incinta, realizzate dalla fotografa newyorkese Frieda Hull del gruppo di fan Monroe Six, sono state vendute all’asta: la vendita ha fruttato agli eredi della Hull – scomparsa nel 2014 a 83 anni – la bellezza di 2.240 dollari.