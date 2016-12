Marilyn Monroe e James Dean affacciati al balcone?

By Redazione

Quando due celebrità di Hollywood diventano delle vere e proprie leggende per milioni di persone, sono sempre in agguato le indiscrezioni o meglio ancora scatti fotografici spesso “taroccati”.

In questo caso si tratta di un’immagine che ritrae due miti del cinema come Marilyn Monroe e James Dean, uno scatto condiviso in rete da diverso tempo e divenuto incredibilmente virale, tutti e due affacciati allo stesso balcone.

Per diverso tempo molti hanno amato quell’immagine, ma tanti hanno carpito l’incredibile “fake” che si celava dietro quello scatto, Marilyn Monroe e James Dean infatti non erano insieme su quel balcone, ma si è trattato di un semplicissimo fotomontaggio ottenuto mettendo insieme due scatti distinti e separati.

Gli scatti originali infatti mostrano Marilyn mentre fuma affacciata al balcone, mentre James Dean si trova in tutt’altro luogo, quantomeno lo scatto che ha fatto il giro del web ha fatto sognare per molto tempo tanti fan.