Mario Balotelli sarebbe pronto a convolare a nozze?

La vita professionale a volte non va proprio a gonfie vele: i giudizi sono impietosi per Super Mario Balotelli sui quotidiani francesi il giorno dopo la brutta prestazione con il Lorient e l’espulsione diretta per insulti.

Uno zero in pagella di Nice Matin che ricorda come Balotelli se la sia presa non solo con l’arbitro, ma anche con i compagni di squadra, mentre l’Equipe arriva appena a uno: “Prestazione sbagliata, caratterizzata da nervosismo e da poca partecipazione al gioco, oltre che dall’espulsione che ha rischiato di affondare la squadra“.

Per fortuna, ad aiutarlo ad affrontare il brutto momento in campo, ci pensa la sua fidanzata Fanny Neguesha : i due hanno passato fasi molto alterne all’interno del loro rapporto, e si sono allontanati per un lungo periodo, ma ora sembra tornato il sereno, tanto che si respita odore di fiori d’arancio.

Stando ad una nuova indiscrezione, stavolta di Alberto Dandolo, pubblicata sul settimanale Oggi nella rubrica Ah, saperlo…, questa potrebbe essere infatti la volta buona per il calciatore bresciano e la modella belga, entrambi 26enni, di convolare a giuste nozze.

Dandolo scrive: “Mario Balotelli, 26, e Fanny Neguesha, 26, sono tornati insieme e pare che il loro amore stia andando a gonfie vele. A Nizza, dove vivono e dove lui gioca, si mormora che Super Mario abbia messo la testa a posto e che stia progettando le nozze con la sua Fanny. A quando il lieto giorno?”.

foto@Instagram/Mario Balotelli