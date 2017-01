Mark Harmon: paura di un infarto, non esce di casa da mesi!

Lui è conosciuto oggi principalmente per la serie tv NCIS Unità anticrimine, diventato praticamente un’icona per tantissimi fan, Mark Harmon non si fa vedere in pubblico da diversi mesi.

Secondo le indiscrezioni raccolte dal magazine RadarOnline, l’attore sarebbe ossessionato da un possibile infarto e si sarebbe ritirato in casa, non fa più un’uscita pubblica, rivela il magazine, da almeno 250 giorni, e le persone che gli sono vicine parlano di un Mark molto dimagrito.

Sarebbero addirittura in forse le prossime puntate della serie proprio per questa sorta di fobia che ha preso l’attore, secondo le fonti citate dal magazine, Mark lascia raramente la sua casa, non si allontana mai e sembra avere molto meno energie di quando lavorava continuatamente.

Secondo le indiscrezioni gli amici e chi lo conosce ha ammesso di vedere un Mark molto diverso, è sempre stato atletico e molto attivo, oggi invece non esce quasi mai di casa ed è dimagrito abbastanza, una fonte citata da RadarOnline ha avvistato l’attore fuori dalla sua abitazione mentre ritirava un pacco e sembrava proprio non essere il solito Mark Harmon.