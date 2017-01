Mark Zuckerberg e la sua cura dell’immagine a tutti i costi.

Il Ceo di Facebook è famoso per la sua intelligenza, per le sue intenzioni, per la sua capacità comunicativa e mille altre cose.

Ma per fare tutto ciò in contemporanea, compreso il fatto che sta sempre in giro per il mondo, non può essere certo lasciato solo.

Ultimamente girava voce pure che, per accattivarsi l’enorme mercato cinese, abbia imparato il Mandarino.

Chissà se è vero. Non solo, pare che Mark si appresti a fare un’importante virata verso il mondo della politica.

Come fa a occuparsi di tutte queste cose e bene? Bloomberg dice che dietro a tutto questo non c’è lui, ma uno staff corposo e organizzatissimo di persone che agiscono in nome e per conto, e ne curano in maniera ineccepibile l’immagine.

Si tratterebbe di dodici persone che se non lavorano 24 ore al giorno, poco ci manca.

Risponditori su Facebook, eliminatori di commenti molesti, fotografi personali e così via.

Sia ben chiaro, ogni grande società ha i propri operatori e curatori dell’immagine, tuttavia il buon ex ragazzotto a quest’aspetto della vita personale e aziendale al contempo, tiene molto e chiede molto.

Qualche ragione probabilmente ce l’ha, visto come gli vanno le cose.