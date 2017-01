Massimo Ceccerini: ecco perché sarà di nuovo naufrago

Rimarrà nella storia del reality per essere stato il primo ad essere squalificato, dopo aver bestemmiato, ma sarà anche il primo a cui è stata offerta la possibilità di redimersi: dopo ben 10 anni, Massimo Ceccherini sarà di nuovo un naufrago, protagonista dell’edizione 2017 dell’Isola dei Famosi, che partirà tra poche ore.

“Cosa mi ha spinto a tornare sull’Isola di nuovo? Per provare quell’esperienza di stare lì, sul mare, la spiaggia, i pesci. Insomma, i soldi (ride). Mi aspetto di tornare come un uomo nuovo, mi aspetto di accoppiarmi e riprodurmi. Mi piace molto Raz Degan e vorrei riprodurmi con lui”, ha scherzato il comico fiorentino nel video di presentazione.

Il noto comico toscano sa bene che cosa si troverà di fronte, conosce alla perfezione le rinunce necessarie ed è pronto a superare le privazioni.

Ed infatti dichiara, nel suo solito stile scherzoso: “Vengo dalla clinica, ho avuto il permissino dal primario. Per venti giorni per ora ci posso stare, poi casomai mi fo prolungare il certificato. Con questo braccio invalido hanno deciso di farmi andare uguale e io gentilmente ringrazio, ma.. e mi dispiace molto.. non potrò né fare giochini né dormire senza una termocoperta. Un cheeseburger al giorno me lo ha prescritto proprio nel certificato con un grappino per digerirlo. E poi la “Desnuda” non la posso fare, ma quella non l’avrei fatta comunque perché ce l’ho piccolissimo”.

Il comico, alla vigilia della partenza, per di più è già dato per favorito alla vittoria finale. Betflag ha infatti subito stilato una lavagna con le quote per la vittoria finale.

Davanti a tutti troviamo proprio Massimo Ceccherini a 4.00, alla pari con la cantante melodica napoletana Nunzia Coppola, in arte Nancy. Completa il podio l’attrice Eva Grimaldi a 5.00, che precede di poco Raz Dega a 6,00.