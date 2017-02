Massimo Ceccherini ha abbandonato l’Isola dei Famosi

Come chi grida “al lupo al lupo” troppe volte, fino a quando nessuno gli crede più, così Massimo Ceccherini ha minacciato talmente tante volte di abbandonare l’Isola dei Famosi che, alla fine, quando se ne andato veramente, il suo addio è passato quasi in sordina.

Dopo un lungo tira e molla in cui più volte ha minacciato di lasciare il reality, il comico toscano non ha retto alla tensione e se ne è andato davvero.

Dal video mandato in onda nel daytime, condotto dall’inviato Stefano Bettarini, sembra che il motivo dell’addio sia una possibile brutta offesa detta da Degan all’indirizzo della moglie del comico.

Prima di allontanarsi dai suoi compagni d’avventura, non è riuscito a contenere la sua rabbia: “Io mi ritiro in modo ufficiale da questo gruppo, quello è il mio accampamento rispettatemi e lasciatemi stare. Siete un gruppo di disgraziati, non tutti sono così, voglio andare e fare la mia Isola. È un gioco, voi fate il vostro gioco e io faccio il mio”.

I più maligni, sui social, invece sostengono che Ceccherini sarebbe dovuto comunque tornare in Italia visti gli impegni a teatro con Alessandro Paci: la prima data del 2017 di “Frankostein” è in programma al Nuovo Teatro Verdi di Montecatini Terme l’11 marzo.

Al momento, l’unica cosa certa è che per la seconda volta l’avventura di Ceccherini all’Isola dei Famosi finisce in anticipo: la prima, nel 2006, era terminata con la cacciata per aver bestemmiato in diretta.

Il televoto di questa settimana nel quale Massimo si scontrava proprio con Raz Degan, è stato di conseguenza annullato.