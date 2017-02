Massimo Ceccherini non ha imparato la lezione all’Isola

Un decennio fa fu il primo concorrente ad essere espulso dall’Isola dei Famosi per aver bestemmiato, e quest’anno gli è stata offerta la possibilità di redimersi, ma a quanto pare Massimo Ceccherini forse è fin troppo “verace”.

Fin dalle prime ore in Honduras ha mostrato astio verso la produzione e il programma nella sua totalità, e non si capisce quindi perché abbia accettato di prendervi nuovamente parte.

Per non parlare dei continui litigi con il resto dei naufraghi: il comico non solo si è fatto nemici quasi tutti, ma nelle ultime ore si è mostrato molto aggressivo anche verso Eva Grimaldi, l’unica che sembrava avergli mostrato una certa simpatia.

La sua compagna d’avventura gli aveva spostato gli abiti, che l’attore aveva lasciato per terra tra la sabbia, di circa un metro adagiandoli su un tronco per tenerli più puliti. Questo ha innescato la furia di Ceccherini che a suon di parolacce e proteste, le ha fatto notare che non è una casalinga, che non deve farsi gli affari suoi e non deve toccare le sue cose.

Eva è scoppiata a piangere di nascosto ed ha ammesso in confessionale che si è sentita “umiliata e trattata male“.

Che questo suo comportamento gli possa costare nuovamente l’espulsione?

Ricordiamo che quest’anno dall’Isola è già stato espulso Andrea Marcaccini, eliminato a causa della denuncia fatta dalla sua ex fidanzata dove lo citava per danni, violenze, sequestro di persona e stalking.