Matrix, inviata della trasmissione aggredita in stazione

Il mestiere di giornalista è un mestiere pericoloso? Sicuramente molto dipende da cosa si sceglie di scrivere, dove si scegliere di condurre i propri reportage e se per pericolosità si intendono possibili ritorsioni o addirittura conseguenze fisiche.

Certamente non si aspettava di essere aggredita, per giunta poi nella capitale ed in un luogo centralissimo come può essere la stazione Termini, con decine di migliaia di persone che vi transitano giorno e notte, l’inviata di Matrix Francesca Parisella, che stava mostrando le condizioni in cui i senzatetto trascorrono la notte alla stazione Termini di Roma.

Nello specifico, nella tarda serata di ieri sera una troupe della trasmissione di Canale 5 è stata aggredita, in diretta, a Roma fuori dalla stazione Termini.

Un uomo, infastidito dalla loro presenza e, molto più probabile, dall’argomento in questione, ha aggredito i protagonisti del collegamento facendo vivere loro momenti di forte paura e tensione. Le telecamere hanno iniziato a ballonzolare da una parte all’altra facendo capire ai telespettatori che anche i cameramen stessero scappando.

Urla e grida non sono mancate in quei concitati momenti, mentre Nicola Porro dallo studio invocava l’intervento della polizia.

“Francesca è sconvolta ma sta bene. Hanno distrutto la telecamera e malmenato l’operatore. Uno come quello di questa sera non dovrebbe essere un reportage in zona di guerra. Grazie a un tassista, se no sarebbe finita molto peggio”, ha spiegato dallo studio il conduttore Nicola Porro.

“Eravamo a distanza per raccontare che tipo di accoglienza possiamo dare, si sono infastiditi e ci hanno aggrediti. Mi hanno rincorsa e preso per la giacca”, ha confermato poi Parisella in collegamento telefonico.

Il primo a intervenire è stato un tassista che, visto quanto stava accadendo, si è fermato e ha fatto salire in macchina la giornalista e l’operatore. Le forze dell’ordine hanno chiesto l’acquisizione delle immagini andate in onda e avrebbero già identificato l’autore dell’aggressione.