Maurizio Costanzo torna a parlare dell’addio di Morgan ad Amici

Sempre molto riservato sulla sua vita privata, negli ultimi mesi Maurizio Costanzo ha parlato più spesso della sua Maria, la sua compagna di vita con cui è certo di restare assieme fino alla fine dei suoi giorni.

Entrambi personaggi amatissimi della Mediaset, conducono programmi di successo e non si tirano indietro dinanzi alle sfide.

Come ormai tutti sanno, visto il grande polverone scatenatosi nelle ultime settimane, Maria De Filippi aveva deciso di dare una possibilità a Morgan, che aveva bisogno di lavorare per risanare i debiti accumulati dopo anni di droga e dipendenze varie, assegnandogli il ruolo di coach del suo talent Amici.

Ma l’ex leader dei Bluvertigo ha rinnegato lei e il programma, ha abbandonato il reality e si è fatto persino querelare con dichiarazioni al vetriolo.

Costanzo, nei giorni scorsi, era già intervenuto per spiegare quanto la moglie ci fosse rimasta male per il “tradimento” di Morgan, ma ora è tornato sulla questione per approfondirla.

Maurizio , in un’intervista a Blogo, ha rivelato un dettaglio molto particolare sulla vicenda: “Gli ho dato il consiglio di liberarsi di Morgan. Gliel’ho detto molto prima di quando è accaduto il fattaccio. Quando ho intervistato Morgan mi piaceva, ma quando l’ho visto rivolgersi al pubblico di Amici in quel modo ho pensato che non poteva restare lì.”

Maurizio Costanzo nell’intervista non si limita a parlare solo di Amici e di sua moglie, ma anche del suo programma che va in onda su Canale 5 rivelando: “Ho tribolato molto per finire in seconda serata con il Maurizio Costanzo Show e ci sono riuscito anche grazie all’aiuto di mia moglie”.

La sua trasmissione sta riscuotendo sempre più consensi da parte del pubblico: il pubblico dello show è molto vario e passa da un’età adolescenziale a quella più adulta.

Nella prossima puntata del suo show, Maurizio Costanzo ha invitato Stefano De Martino, Alba Parietti, Paola Barale, Samantha De Grenet e tantissimi altri ancora.