Maurizio Crozza si prepara al debutto sul Nove

Nei prossimi giorni sarà uno dei protagonisti indiscussi del Festival di Sanremo, commentando, in tutte e 5 le serate della kermesse canora, i fatti e i misfatti principali della nostra bella ma problematica nazione, eppure non è l’unico evento a cui si sta preparando.

Maurizio Crozza infatti è pronto a sbarcare, il 3 marzo, in prima serata sul Nove, nel suo nuovo live show che si intitola ‘Fratelli di Crozza’.

Crozza sarà il nuovo volto di richiamo del canale Discovery e, ovviamente, programma di punta della rete presente sul digitale terrestre.

Proprio in questi giorni è stato presentato il primo promo ufficiale del nuovo programma, che mantiene la squadra di autori di Crozza. Lo spot si ispira al discorso di Al Pacino in “Ogni maledetta domenica” di Oliver Stone dove ritroviamo alcuni dei personaggi culto del comico da Papa Francesco a Montezemolo, da Paolo Sorrentino a Grillo.

«Per tre anni saremo su una rete dove non ci sarà la Gruber a lanciarci, non ci sarà Mentana dopo di noi: saremo in mezzo a “Malattie Imbarazzanti”, “Airport security Nuova Zelanda”, “Io e i miei parassiti”. Ogni maledetto venerdì saremo in onda a sputare sangue su una rete che io ho scoperto solo quando mi sono seduto male sul telecomando: sarà un inferno ma noi ce la faremo…», dice Crozza nel promo.

«E allora rimbocchiamoci le maniche e andiamo al Nove, nel Nove, sul Nove, andiamo Nove… Sarà un inferno: andremo su una rete – conclude- che non sai nemmeno come chiamarla».