Megan Gracia Montaner, l’attrice diventerà presto mamma!

By Angela Sorrentino

Nonostante i suoi fans ancora devono perdonarla fino in fondo per aver abbandonato la loro soap opera preferita, sicuramente saranno contentissimi per la notizia che riguarda la loro beniamina.

Megan Gracia Montaner, attrice e modella spagnola, che in Italia abbiamo conosciuto per aver vestito i panni della levatrice Pepa Balmes nella prima stagione de “Il Segreto”, ha annunciato al mondo di essere in dolce attesa.

La soap opera ha ottenuto un enorme successo, tanto da farla entrare nel cuore di milioni di telespettatori anche nel nostro paese, poi successivamente l’attrice è tornata protagonista della nostra televisione, interpretando Maria Fuentes in “Senza Identità” e Samira in “Fuoco amico”, ottenendo ottimi risultati e accrescendo la sua popolarità.

Megan Montaner da circa tre anni vive un storia d’amore con il suo fidanzato, Gorka Ortazur, un biologo che ha 33 anni.

E Megan diventerà mamma molto presto: ha infatti pubblicato in rete uno scatto in cui si vede che la gravidanza è già in stato avanzato, probabilmente al sesto mese.

La Montaner ha dato l’annuncio in concomitanza con l’arrivo del nuovo anno, in maniera molto semplice, dicendo che il 2017 inizierà con la cosa più bella che può accadere ad una donna, una gravidanza.

Dopo queste dolci parole, Megan ha salutato i fan cogliendo l’occasione per augurare loro buone feste.